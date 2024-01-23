الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 35 قطعة سلاح ناري و14 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط

سلاح ناري
سلاح ناري

واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط) توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 35 قطعة سلاح ناري و14 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط 35 قضية سلاح ناري ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش – 16 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم "لـ 29 منهم معلومات جنائية").

وضبط 6 قضايا "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1،130 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (8 متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (650) حكما قضائيا متنوعا.

 

وفى مديرية أمن أسوان ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8،400 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 5 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدر الهيروين) بحوزة (4 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية") و(3) قطع سلاح ناري (بندقية خرطوش – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات) وتنفيذ (780) حكم قضائي متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط؛ ضبط (4) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7،900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8،500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين (لـ 4 منهم معلومات جنائية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

مديرية امن أسيوط قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية للواء محمود أبو عمرة

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