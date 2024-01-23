"الداخلية": القبض على 6 متهمين بالجيزة عقب ارتكابهم جرائم سرقات

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في مجال مكافحة جرائم السرقات وملاحقة وضبط مرتكبيها، تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام،بمشاركة مديرية أمن الجيزة من تحقيق النتائج الإيجابية.

وتم ضبط 3 أشخاص -لأحدهم معلومات جنائية لقيامهم بإرتكاب واقعة سرقة دكتور ومساعد صيدلى حال تواجدهما داخل الصيدلية محل عملهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر وإشهار فرد محلى، سلاح أبيض وتهديدهما وسرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالى ولاذوا بالهرب،وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة.. وأرشدوا عن الأسلحة المستخدمة فـى الواقعة والهواتف المحمولة المستولى عليها وجزء من المبلغ المالى، وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وضبط عاطل – له معلومات جنائية – وبحوزته شاشة تلفاز وريسيفر ومروحة مكتب وسماعة كبيرة وسماعة صغيرة وأنبوبة غاز بمواجهته إعترف أن المضبوطات من متحصلات قيامه بسرقة مسكن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة.

وتم ضبط عاطل لقيامه بمزاولة نشاط فردى تخصص فـى مجال سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين أثناء سيرهم بالطريق العام بأسلوب الخطف والمغافلة، بمواجهته إعترف بإرتكابه 7 وقائع بدائرة مركز شرطة أطفيح، كما أرشد عن المسروقات 7 هواتف محمولة لدى عميله سئ النية عاطل- له معلومات جنائية-

وضبط أحد الأشخاص حال قيامه بسرقة فيلا بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وقيامه بالإستيلاء على 5 هواتف محمولة وتمثال نحاس وبعض العملات القديمة محلية وأجنبية،وإخفائهم بفيلا تحت التشطيب، وأرشد عن كافة المسروقات بالفيلا المشار إليها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.