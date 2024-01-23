الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على صياد بتهمة النصب على المواطنين في دمياط

القبض على صياد
القبض على صياد

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بدعوى تسفيرهم للعمل خارج البلاد، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية: “في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط بمديرية أمن دمياط من عدد من الأشخاص بتضررهم من صياد لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم من خلال إيهامهم بقدرته على تسفيرهم لإحدى الدول نظير مبالغ مالية، وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبمشاركة مديرية أمن دمياط من ضبطه،وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية”.

وزارة الداخلية النصب والاحتيال مركز شرطة دمياط مديرية أمن دمياط اللواء محمود أبوعمرة

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