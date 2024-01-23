الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 15 سنة لـ3 عاطلين متهمين بالاتجار في المخدرات بشبين القناطر

عاطلين
عاطلين

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لـ3 متهمين، وكذلك غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه عن كل متهم منهم؛ لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي وتخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش" بشبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 9278 جنايات مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 1242 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الوهاب. س"، 29 سنة، عاطل، "مصطفى. و"، 31 سنة، عاطل، "محمود. و"، 28 سنة، عاطل، حازوا واحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حازوا وأحرزوا بقصد الإتجار جوهر مخدر "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكانت وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام 3 عاطلين بتكوين تشكيلا عصابيا، وممارسة نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على جوهر مخدر الهيروين وجوهر مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهواتف محمولة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارتهم الغير مشروعة، والهواتف المحمول للتواصل مع عملائهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

شكيل عصابى السجن المشدد المواد المخدرة محافظة القليوبية شبين القناطر

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