الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسؤول مصنع يجمع السكر لتصنيع الشوكولاتة بالقاهرة

ضبط مسؤول
ضبط مسؤول

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مسئول عن مصنع شوكولاتة كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته وتجميعه كمية من سكر مجهول المصدر وغير مصحوب بأية مستندات تدل على مصدره بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعدم مطابقة المنشأة للاشتراطات الصحية، وعثر بداخل المصنع على 3 أطنان سكر.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد استخدامه في إعداد الحلويات لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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كما ألقت الأجهزة القبض على مسئول عن مخزن مواد غذائية، كائن بدائرة قسم شرطة الجمالية) لحيازته وعرض وبيع كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشًا بذلك جمهور المستهلكين وبالإضافة إلى عدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة ولإدارته المخزن "بدون ترخيص" لتحقيق أرباح غير مشروعة  وعثر بداخل المخزن على (2،095 طن مواد غذائية- طن زيت "برافين، خروع" وجميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مسؤول مصنع السكر الشوكولاته القاهرة وزارة الداخلية

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