الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بروتوكول تعاون بين نادى قضاة جنوب سيناء وشركة مصر للسياحة

توقيع البروتكول
توقيع البروتكول

وقع المستشار باسم دسوقي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة وسكرتير عام نادي قضاة جنوب سيناء، وأحمد العسقلاني العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للسياحة التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بروتوكول تعاون لتقديم العديد من الخدمات السياحية من قبل الشركة لأعضاء نادي القضاة بجميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية.

نشر وتقديم خدمات شركة مصر للسياحة لكل الجهات والهيئات الحكومية

وشهد توقيع البروتوكول اللواء عبدالفتاح صفوت رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، والمستشار سامح عبدالوهاب رئيس محكمة جنايات أمن الدولة وعضو مجلس إدارة نادي قضاة جنوب سيناء.

يأتي توقيع البروتوكول في إطار توجيهات الدكتور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بالعمل على نشر وتقديم خدمات شركة مصر للسياحة لكل الجهات والهيئات الحكومية.

محكمة جنايات أمن الدولة نادى قضاة جنوب سيناء جنوب سيناء شركة مصر للسياحة نادي قضاة

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