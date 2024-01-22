الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة شقيقين قطعا طريقًا وقتلا شخصًا وشرعا فى قتل 3 بالخانكة

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات بنها، بمحافظة القليوبية، تأجيل محاكمة شقيقين لاتهامهما بقطع الطريق العام بوضع شكائر رملية، وإزهاق روح شخص، وشروعهما فى قتل آخر بإطلاق أعيرة نارية عليها، وذلك بغرض سرقتهما- لجلسة الدور الرابع من شهر فبراير، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية. 

تفاصيل أمر الإحالة

وذكر أمر الإحالة فى قضية الجناية رقم 14179 لسنة 2009 جنايات الخانكة، والمقيدة برقم 1082 لسنة 2009 ط کلی شمال بنها، أن المتهم "عودة إبراهیم عواد"، عاطل، وشقيقه "سالم إبراهيم عواد"، عاطل، قتلا عمدا من غير سبق إصرار وترصد المجنى عليه "م. ص. ز"، وذلك بأن قاما بإطلاق أعيرة نارية صوبه من بندقية كانت بحوزتهما، فأحدثت إحدى الأعيرة إصابة المجنى عليه المصورة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته.

 الشروع فى قتل 3 

وتابع أمر الإحالة: أنهما شرعا فى قتل المجنى عليهم "و. م. م.ع "، و"ع. ش. ص. س" و"أ. ع. ع. ش"، من غير سبق إصرار أو ترصد، وذلك بأن قاما بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من بندقيتين كانتا بحوزتهما قاصدين من ذلك قتلهم، إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه أولًا، وهو إغاثه الأهالى للمجنى عليهم.

وأشار إلى أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحا ناريا مششخنا لا يجوز الترخيص له من بندقية آلية، كما أحرز كل من المتهمين ذخائر مما تستعمل على السلاح السابق.

محكمة جنايات بنها محافظة القليوبية قتل أعيرة نارية مركز شرطة الخانكة

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