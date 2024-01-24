الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 متهمين بحوزتهم مخدرات وأسلحة بالدقهلية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

رصدت الإدارة العامة لـ مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 3 عناصر إجرامية تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من إحدى المناطق الزراعية دائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم 28 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات وكمية لمخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات وبندقية خرطوش و2 فرد خرطوش وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة ودراجة نارية دون لوحات ومبلغ مالي متحصلات نشاطهم وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 400،000 ألف جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

مكافحة المخدرات الأجهزة الأمنية المواد المخدرة

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