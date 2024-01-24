اليوم.. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة الـ72

تشهد أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72 بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني والمسرحيات الوطنية من بينها مسرحة “هنا مصر” في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 72، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزى.

كما أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية “سنة ورا سنة”، وأغنية “أبطال وأسود”.