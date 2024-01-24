الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. الداخلية تحتفل بعيد الشرطة الـ72

عيد الشرطة الـ72
عيد الشرطة الـ72

تشهد أكاديمية الشرطة صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 72 بحضور قيادات الدولة وأسر الشهداء والمصابين ورجال الشرطة.

 

وأنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، سلسلة من الأغاني  والمسرحيات الوطنية من بينها مسرحة “هنا مصر” في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 72، يرصد مراحل النضال الوطني منذ القدم، وصولا إلى معركة الإسماعلية وملحمة ضد الاحتلال الإنجليزى.

 

كما أنتج قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية أغنية “سنة ورا سنة”، وأغنية “أبطال وأسود”.

 

أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية عيد الشرطة الـ 72 قطاع الإعلام والعلاقات رجال الشرطة

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