الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة المواطنين والهواتف وعدادات المياه

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 تشكيلات عصابية لسرقة المواطنين والهواتف وعدادات المياه من داخل العقارات فى الأميرية والزاوية وعين شمس.

وضبط (3 عاطلين "لاثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأميرية، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "النشل" باستخدام مركبة "توك توك" ملك أحدهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 6 وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (6 هواتف محمولة) وكذا ضبط  (فرد خرطوش وطلقة – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى "متحصلات بيع المواد المخدرة" – سلاح أبيض "مطواة" – مركبة "توك توك").

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة عدادات المياه الأميرية قسم شرطة الأميرية

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