الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت... مصرع شخص وإصابة 9 آخريين في حوادث متفرقة

حادث المريوطية
حادث المريوطية

استمر نزيف الأسفلت في عدد من المحافظات، اليوم السبت، العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

وقام رجال المرور بالتدخل الفوري واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

إصابة شخصين في الجيزة

أصيب شخصان في انقلاب سيارة نقل جامبو أعلى الطريق الدائري، غرب الجيزة، تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أمام المتحف الكبير.

إصابة 5 أشخاص في المريوطية

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، إثر سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بمحافظة الجيزة، كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ب سقوط سيارة "ميكروباص" بترعة المريوطية، ما أسفر عنه إصابة 5 أشخاص.

مصرع شخص وإصابة 2 في الفيوم

لقي شاب مصرعه منذ قليل، اليوم الثلاثاء وأصيب 2 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قرية قصر الباسل الزراعي، باتجاه القاهرة الفيوم الصحراوي باتجاه الفيوم بدائرة مركز اطسا، وذلك بسبب السرعه الزائدة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

نزيف الأسفلت حوادث المرور إصابة شخصين في الجيزة إصابة 5 أشخاص في المريوطية مصرع شخص وإصابة 2 في الفيوم

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