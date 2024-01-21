الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

نزيف الأسفلت| بينهم زوجين.. تفاصيل مصرع 5 وإصابة 27 أخرين بالمحافظات

حادث تصادم
حادث تصادم

استمر  نزيف الأسفلت في عدد من المحافظات، اليوم السبت، العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

وقام رجال المرور بالتدخل الفوري واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

مصرع شخص وإصابة 4 مواطنين في منشأة القناطر

دفعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالأوناش لرفع آثار حادث تصادم دراجتين ناريتين وسيارة نقل أعلى كوبرى الجلاتمة بمنشأة  القناطر شمال محافظة الجيزة، والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة 4 آخرين.

مصرع مواطن وزوجته على صحراوي الإسماعيلية

لقى رجل وزوجته مصرعهما بعدما صدمتهما سيارة أثناء سيرهما بطريق إسماعيلية الصحراوي، وتم نقل المتوفيين إلى المستشفى، وباشرت النيابة التحقيق مع السائق المتسبب في الحادث.

مصرع شخص وإصابة أخر في الأقصر

لقى مواطن مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بين جرار زراعي ودراجة بخارية على الطريق الزراعى بالمدامود شمال الأقصر.

إصابة 15 شخص في المنيا

وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي بالمنيا، بالقرب من طريق بلنصورة الصحراوي الغربى، أسفر عن إصابة 15 مواطنًا.

مصرع شخص وإصابة 3 في أسوان

لقي مواطن  مصرعه وأصيب 3 آخرين، اليوم، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأتوبيس بالقرب من كمين غرب أسوان على الطريق الصحراوي الغربي.

إصابة 4 مواطنين أعلى كوبري الساحل

رفعت أوناش المرور أثار حادث تصادم مركبتي توك توك على كوبري الساحل اتجاة ميدان التحرير والذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وتم نقل المصابين إلى معهد ناصر وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

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