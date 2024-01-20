نزيف الأسفلت: مصرع 4 وإصابة 54 في حوادث متفرقة بالمحافظات

شهدت المحافظات، اليوم السبت، العديد من حوادث المرور التي خلفت ضحايا ومصابين نتيجة أسباب مختلفة من بينها السرعات الزائدة.

وقام رجال المرور بالتدخل الفوري واستدعاء سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات لإسعافهم، وإجراء المعاينات اللازمة واللازم قانونا.

مصرع شخص وإصابة أخر أمام المركز الطبي العالمي

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب آخر، في وقوع حادث تصادم سيارة بهما بطريق المركز الطبى العالمى، بنطاق محافظة الشرقية، وتم تحرير المحضر اللازم.

مصرع 2 وإصابة 2 في البحيرة

لقي قبل قليل، شخصان مصرعهما، بينما أصيب 2 آخرين، بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل، و"توكتوك" بطريق البستان/ الدلنجات، بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة.

إصابة 4 مواطنين في أسوان

أصيب 4 في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي تحديدًا عند مركز إدفو شمال محافظة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة 8 مواطنين في البحيرة

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم؛ إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين بالطريق الزراعي في اتجاه محافظة الإسكندرية أمام قرية أبوالجود التابعة لمركز ومدينة أبوحمص، بمحافظة البحيرة.

إصابة 3 مواطنين في القنطرة شرق

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم 3 سيارات على طريق أبو عروق الدولى شرق قناة السويس بدائرة مركز القنطرة شرق بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

إصابة 14 عاملا بطريق السويس الإسماعيلية

أصيب 14 عاملا بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق "الإسماعيلية- السويس"، أمام مفارق سرابيوم بدائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى فايد التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

مصرع شخص وإصابة أخر على طريق الصالحية الجديدة

لقى شخص مصرعه، فيما أصيبت سيدة أخرى بسحجات وكدمات؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في الطريق الحربي - أبو صويرعلى حدود مدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

إصابة 16 شخص على الصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 16 شخص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إصابة 5 أشخاص على طريق أسيوط الغربي

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.