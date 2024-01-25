حصل على 7 ملايين جنيه.. القبض على "مستريح المواد الغذائية" بالدقهلية

ضبطت جهات الأمن في الدقهلية، تاجرًا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية، وذلك عقب بلاغ لقسم شرطة المنصورة في الدقهلية من 5 أشخاص بتضررهم من تاجر مواد غذائية لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي منهم، حوالي 7 ملايين و860 ألف جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية نظير أرباح شهرية، إلا أنه تعثر في إعطائهم الأرباح منذ فترة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.