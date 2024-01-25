الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حصل على 7 ملايين جنيه.. القبض على "مستريح المواد الغذائية" بالدقهلية

مستريح
مستريح

ضبطت  جهات الأمن في الدقهلية، تاجرًا، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم؛ بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية، وذلك عقب بلاغ لقسم شرطة المنصورة في الدقهلية من 5 أشخاص بتضررهم من تاجر مواد غذائية لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على مبلغ مالي منهم، حوالي 7 ملايين و860 ألف جنيه لتوظيفها لهم في مجال تجارة المواد الغذائية نظير أرباح شهرية، إلا أنه تعثر في إعطائهم الأرباح منذ فترة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات الأمن النصب والاحتيال المواطنين والاستيلاء على أموالهم المواد الغذائية

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