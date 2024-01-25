الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 50 طن ملح طعام وسجائر مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

ملح
ملح

كثفت إدارة الرقابة التموينية بالشرقية،بالتنسيق مع مباحث التموين،وجهاز حماية المستهلك، ومديريتي الصحة،والطب البيطري،من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة،للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه،وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار،شنت إدارة تموين بلبيس، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على المخابز، والمحال التجارية، والمصانع،وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1349جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب مصنع ملح بالمنطقة الصناعية طريق بلبيس- العاشر،لحيازته سلع مجهولة المصدر،وتم التحفظ على كمية قدرها 50 طن ملح طعام،كما تم تحرير المحضر رقم 1148جنح مركز شرطة بلبيس،ضد صاحب والمسئول عن محطة تموين سيارات بطريق بلبيس- العاشر، وتم التحفظ على 20 جركن زيت بإجمالي 400 لتر.

كما أسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر 1149 جنح مركز شرطة بلبيس،ضد صاحب محل بقالة بناحية قرية السلام،لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع أثناء التفتيش،وتحرير المحضر رقم 1150 جنح مركز بلبيس، ضد المدير المسؤول لمحطة تموين سيارات بمنطقه أبوسمران- بلبيس، لتصرفه في كمية قدرها 1223 لتر بنزين 80 لبيعه في السوق السوداء،وكذلك المحضر رقم 1347 جنح مركز شرطة بلبيس،ضد المدير المسؤول لمطعم كشري بمنطقة أبوسمران- بلبيس، لحيازته سلع مجهولة المصدر،وتم التحفظ على طن ملح طعام.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 1350جنح مركز شرطة بلبيس، ضد صاحب سوبر ماركت بمنطقة أبوسمران- بلبيس، لحيازته وعرضه للبيع سلع مجهولة المصدر،وتم التحفظ على عدد 100علبة سجائر،بالإضافة إلى تحرير 10 محاضر إثبات حالة ضد أصحاب مخابز مخالفة،ومحضرين لأصحاب أنشطة تجارية للبيع بأزيد من السعر الرسمي،وعدم حمل شهادة صحية.

 

إدارة الرقابة التموينية مباحث التموين حماية المستهلك الطب البيطري

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