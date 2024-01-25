كشف تفاصيل جريمة قتل في القليوبية بسبب مضايقة الفتيات

كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ لمركز شرطة قليوب بالقليوبية من أحد المستشفيات باستقباله طالب مُصاب بجرح طعنى بالصدر ونزيف بالبطن والصدر وتوفى أثناء إسعافه.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: بالفحص وسؤال والده قرر بحدوث مشاجرة بينه وبين أحد الأشخاص ونجله، لخلافات الجيرة لملاصقة محل عمله بمنزل المتهمين وقيام الثانى بمضايقة الفتيات العاملات لديه، ولدى تدخل نجله المتوفـى لمناصرته، قام الثانى بالتعدى عليه بسلاح أبيض مطواة محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذا بالهرب.

وأضافت: عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وقرر الثانى بتخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.