ضبط عاطل بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين بالإسكندرية

كشفت وزارة الداخلية عن ملابسات بلاغ لقسم شرطة الرمل بالإسكندرية من (شخصين) بقيام عاطل- له معلومات جنائية- بتلقى مبالغ مالية منهما لتوظيفها لهما في تجارة الصوب الزراعية وتجارة العقارات مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبيَّن صحة الواقعة وقيام المشكو في حقه بالاستيلاء على مليون و100 ألف جنيه من المُبلغين، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.