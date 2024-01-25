الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 42 قضية سلاح وتنفيذ 789 حكمًا قضائيًا في حملات أمنية بـ3 محافظات

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنَّت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن أسيوط - أسوان- دمياط.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

ووجَّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان- دمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت في مديرية أمن أسيوط عن ضبط عدد 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 1.970 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من أقراص التامول المخدر بحوزة 8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية.

وتم ضبط عدد 42 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم 20 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش و16 فردًا محليًا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 42 متهمًا لـ 35 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 290 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

الأجهزة الأمنية حملات أمنية المواد المخدرة الأسلحة النارية الذخائر

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