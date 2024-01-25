الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط صاحب شركة لاتهامه بفك شفرات القنوات الفضائية في دمياط

متهم
متهم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لـ مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة شركة بدائرة قسم شرطة ثان دمياط لبيع أجهزة الريسيفر المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

وأوضحت التحريات الأولية أنه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن دمياط تم استهداف الشركة المشار إليها وأمكن ضبط المتهم المذكور، وبالتفتيش في حضوره عُثر على 66 جهاز لمستلزمات الشبكات اللاسلكية التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على نشاطه غير المشروع، وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

 يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

معلومات وتحريات مباحث المصنفات حماية حقوق الملكية الفكرية قسم شرطة ثان دمياط شفرات القنوات الفضائية

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