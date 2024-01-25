القبض على 12 متهماً في حملات أمنية بعدة محافظات

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على 12 متهما في حملات أمنية استهدفت محافظات الجيزة وجنوب سيناء وبورسعيد، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطلين مقيمان بدائرة مركز شرطة أطفيح "لأحدهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقات عدادات المياه من داخل المنازل متخذان من دائرة مركز شرطة أطفيح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع بدائرة المركز، وأرشدا عن المسروقات لدى عميليهما سيئا النية عاطل – تاجر خردة – مقيمان بدائرة المركز أمكن ضبطهما والمسروقات.

كما تم ضبط 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"– مقيمين بدائرة قسمى شرطة الأهرام والعمرانية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سيئا النية (مالك مخزن خردة – مقيم بذات العنوان أمكن ضبطه وبحوزته 57 كشاف إنارة، لوحة إرشادية خاصة بالمرور، 3 بطاريات سيارات، 4 أبواب و2 قطعة خاصين بكبائن كهرباء، 2 لوح كلادين، كمية من الأسلاك الكهربائية، مبلغ مالي "متحصلات المسروقات".

كما نجحت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فى سرقات الكابلات والأسلاك الكهربائية بدائرة قسم شرطة أول شرم الشيخ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهما سيئا النية عامل – مالك مخزن خردة أمكن ضبطهما وبحوزتهما كمية من الأسلاك 500 متر – 200 كيلو جرام من النحاس المحروق – سيارة بيك أب "المستخدمة في الواقعة".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلَين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة الزهور، حال قيامهما بارتكاب واقعة سرقة قطع حديدية من المقابر بدائرة القسم، وبحوزتهما 4 قطع حديدية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة بعض القطع الحديدية من ذات المكان وبيع المسروقات لعميلهما سيئ النية تاجر خردة تم ضبطه وأقر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.