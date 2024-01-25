الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 12842 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي

 

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حلال عدة حملات، من ضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1658 قضية متنوعة.

 

في حين أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 12842 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

ضبط 96 قضية ضرائب عامة ومخالفات جمارك

 ونجحت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب، في ضبط 96 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

فيما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، عن ضبط 93  قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها (مخالفات مبان، محال بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

أجهزة الوزارة الامن الاقتصادي الحملات الأمنية الجهات المعنية سرقة تيار كهربائي

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