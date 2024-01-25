ضبط 42 قضية سلاح وتنفيذ 789 حكما قضائيا متنوعا في حملات أمنية بثلاث محافظات

قامت الأجهزة الأمنية بوزراة الداخلية بشن حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بمديريات أمن أسيوط - أسوان- دمياط، حيث يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان- دمياط بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت في مديرية أمن أسيوط عن ضبط عدد 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 1،970 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو – عدد من أقراص التامول المخدر بحوزة 8 متهمين لـ 7 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط عدد 42 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم 20 بندقية آلية و15 بندقية خرطوش و16 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 42 متهم لـ 35 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 290 حكما قضائيا متنوعا.

وفي مديرية أمن أسوان تمكنت الأجهزة ضبطت الأجهزة الأمنية عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، حيث ضُبط خلالهم 8،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 7،500 كيلو جرام لمخدر البانجو وكمية لمخدرى "الهيروين - الشابو، بحوزة 7 متهمين لـ 5 منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى 2 بندقية - 3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ عدد 789 حكم قضائى متنوع.

ونجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن دمياط من ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 8 كيلو جرام لمخدر الحشيش و9 كيلو جرام لمخدر البانجو 8،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين، وكذا ضبط 2 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية