الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المرور" تضبط 45239 مخالفة خلال 24 ساعة

مخالفة
مخالفة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحـاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط ‏‏‏‏ ‏‏‏‏‏‏‏‏‏45239 مخالفة مرورية متنوعة.

ذكرت  وزارة الداخلية، في بيان، اليوم الخميس، أنه تنفيذًا لاستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.. فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

 نتائج الحملات المرورية

و أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (45239) مخالفة مرورية متنوعة.

- (10842) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

- (696) مخالفة سير دون تراخيص.

- (58) مخالفة دراجة نارية.

- (3467) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- (6) مخالفات موقف عشوائي.

- (4) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة الطرق والمحاور مخالفة مرورية تجاوز السرعة مخالفة سير مخالفة التحدث فى الهاتف

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