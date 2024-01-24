القبض على مسجل خطر بحوزته 147 فرش حشيش بالمنوفية

تمكنت مباحث مركز الباجور التابعة لمدرية أمن المنوفية، من القبض على مسجل خطر له معلومات جنائية وبحوزته كمية كبيرة من المخدرات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرير المحضر اللازم.

وترجع أحداث الواقعة لتلقي اللواء عمرو روؤف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور العميد حسن النشال، يفيد بالقبض على مسجل خطر أثناء مزاولته النشاط غير المشروع في تجارة المواد المخدرة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكان اللواء محمد عبد الواحد مدير البحث الجنائي بالمنوفية، كلف بالقبض على مروجي المخدرات وعلى الفور تمكن فريق من ضباط مركز شرطة الباجور، بقيادة رئيس مباحث المركز الرائد أحمد أبو العلا، وبمعاونة فريق البحث الجنائي بقيادة المقدم محمد النحاس مدير فرع البحث، وبنصب الأكمنة الثابتة المتحركة تم القبض على المتهم.

وتبين أن المتهم يدعى "ع، ج، ع، ع" يبلغ من العمر 43 عاما ومقيم قرية بي العرب وله معلومات جنائية، وبمواجته اعترف بقيامه بمزاولة النشاط الاجرامي بعد أن ضبط وبحوزته ١٤٧ فرش حشيش تزن ٢٩ كيلوا، و500 جرام من مسحوق الايس المخدر وبندقية و11 طلقة خرطوش ومبلغ مالي 14000 جنيه حصيلة الإتجار.

حرر محضر رقم 633 جنح الباجور لسنة 2024، كما تم إبلاغ جهات التحقيق مباشرة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.