ضبط شبكة بث قنوات مشفرة دون تصريح فى الغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.

يأتي ذلك استكمالًا للجهود الأمنية لكشف ملابسات واقعتي ضبط (مالك شبكة لبث القنوات المشفرة "دون ترخيص" بدائرة مركز شرطة كفر الزيات) و(مالك محلين وشبكة بث تليفزيونية لاسلكية، وشقيقه "شريك ومدير أحد المحلين السالف ذكره" – مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في بث بعض القنوات المشفرة وغير المشفرة بالمخالفة للقانون، وما أسفرت عنه جهود التحريات ومناقشة المتهمين.. بتحديد مصدر تحصلهم على المضبوطات من (مالك محل لبيع أجهزة البث اللاسلكي – مقيم بمحافظة دمياط).

بعد تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه وتفتيشه بحضوره، وتم ضبط (مبالغ مالية "عملات أجنبية" – 178 قطعة أدوات ومستلزمات شبكات لاسلكية – هاتف محمول – بطاقة ائتمان يستخدمها في شراء الأجهزة من الخارج). وبعد مواجهته، اعترف بارتكابه المخالفات المذكورة سابقًا بهدف تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.