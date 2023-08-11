الجمعة 11 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"المصنفات" تضبط شبكة بث تليفزيوني غير مرخصة بالفيوم

المصنفات
المصنفات

تمكنت وزارة الداخلية  من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لإدارته شبكة بث تليفزيوني لاسلكية وشبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة بإشراف اللواء عاصم الشريف مساعد وزير الداخلية قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيوني لاسلكية، وكذا شبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض المناطق بمحافظة الفيوم،  وقيامه باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها "بدون ترخيص" نظير الحصول على مبالغ مالية دون الحصول تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وأمكن ضبط المذكور، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (70 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية)، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادي.

يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تقدم الخدمة لحوالي 15000 مشترك نظير مبلغ ماليا شهريا.

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