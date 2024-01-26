خلال 24 ساعة.. ضبط‏ 47769 مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 47769 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية (701) مخالفة السير بدون تراخيص، 59 دراجة نارية مخالفة، 9956 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 7 مخالفات شروط التراخيص، 25 مخالفة موقف عشوائى، و1270 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.