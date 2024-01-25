عفو رئاسى عن 4187 نزيلًا من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات الشرطة

أفرجت وزارة الداخلية عن4187 نزيلًا بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى مرور 72 عامًا على ملحمة البطولة الخالدة لمعركة الإسماعيلية.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، حيث عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 4187 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.