ضبط 153 قطعة سلاح و329 قضية مخدرات وتنفيذ 85702 حكم خلال 24 ساعة

واصل قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن، شن حملات موسعة بجميع مديريات الأمن، تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 153 قطعة سلاح ناري، و329 قضية مخدرات، وتنفيذ 85702 حكم قضائي متنوع.

ذكرت الداخلية، في بيان، اليوم الخميس: «فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.. قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 153 قطعة سلاح ناري بحوزة 128 متهما».

وأضافت: «في مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 85702 حكم قضائي متنوع، وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط 329 قضية مخدرات بحوزة 368 متهما، وفى مجال ضبط المتهمين الهاربين تم ضبط 33 متهمًا، وفى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط 13 متهمًا».

وتابعت: «فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 302 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 24725 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال فحص السائقين تم فحص 65 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبينت إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».