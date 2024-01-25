الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط قضيتي تهريب بضائع ومخدرات.. و1835 مخالفة مرورية

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية:

- في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط قضيتى تهريب بضائع وحيازة مخدرات.

- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1835) مخالفة مرورية متنوعة.

- في مجال الأمن العام: ضبط عدد (30 ) قضية.

- في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (306 ) حكما قضائيًا متنوعًا.

 

- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 9 قضايا تزوير.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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