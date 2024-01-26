تنمر عليهما وقتل أحدها واصاب الآخر.. ضبط المتهم في شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات حدوث مشاجرة بين ثلاثة أشخاص ووفاة أحدهم بالقليوبية وضبط الجاني.

كان قد تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله طالبَين بهما إصابات متفرقة ووفاة أحدهما، يقيمان بدائرة القسم.

وبسؤال المصاب قرر أنه حال سيرهما مترجلين بالمنطقة محل سكنهما حدثت مشادة كلامية بينهما وبين عاطل يقيم بذات العنوان لقيامه بالسخرية منهما تطورت لمشاجرة قام خلالها الأخير بالتعدي عليهما بسلاح أبيض "مطواة" ما أدى لحدوث إصابتهما التي أودت بحياة الأول ولاذ بالهرب.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.