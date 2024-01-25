الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة عامل فى مشاجرة مع صاحب مخبز ونجله لرفضهم صرف الخبز بكفر شكر

إصابة عامل فى مشاجرة
إصابة عامل فى مشاجرة مع صاحب مخبز ونجله بكفر شكر

شهدت مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية مشاجرة بين ربة منزل ونجلها، وصاحب مخبز ونجله لرفضه صرف الخبز بموجب البطاقة التموينية المتروكة بالمخبز منذ فترة، والمطالبة بأخذها والذهاب إلى مخبز آخر لصرف الخبز لكثرة الانتظار أمام المخبز أكثر من ساعتين .

تفاصيل الواقعة

وحدثت بينهم مشادة والتعدى بالضرب على نجل ربة المنزل وإصابته فى وجهه، وتم نقله إلى المستشفى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من العقيد أحمد سعفان مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد بإصابة "أ. و. ج" عامل 20 سنة فى مشاجرة مع صاحب مخبز يدعى "ص. م. م" 73 سنة ونجله “أ. ص. م” بسبب رفض صرف الخبز رغم الانتظار والمطالبة أكثر من ساعتين من بطاقة تموبنية بحوزتهم منذ فترة.

نتائج التحريات

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، وتبين من التحريات حدوث المشاجرة بين الطرفين، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة رقم 753 جنح كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق 

 في سياق آخر،  تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من جهودها في كشف غموض العثور على جثة سائق مصاب بطلق ناري بمنطقة كوبرى بنها المنصورة بطريق بنها كفر شكر بمحافظة القليوبية وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سائق بمنطقة كوبرى بنها المنصورة بطريق بنها كفر شكر.


انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث مركزى بنها وكفر شكر وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة وانتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة وتبين من التحريات الأولية أن جثة لسائق من مدينة كفر شكر، وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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