محافظ القليوبية يوجه بسحب تراخيص 3 سيارات للسير عكس الاتجاه

أمر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بسحب تراخيص القيادة والتسيير لعدد 3 سائقين؛ للسير عكس اتجاه على الطريق الدائري وفي مطلع طريق شبرا بنها الحر بنطاق محافظة القليوبية وذلك أثناء جولة تفقدية للمحافظ على أحياء شبرا الخيمة والخصوص لمتابعة النظافة العامة ورفع القمامة حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

ووجَّه محافظ القليوبية، بسرعة ضبطهم وسحب التراخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لما ارتكبوه من مخالفات تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر وتسبب الحوادث، موجهًا بضرورة التعامل بكل شده مع مثل هذه المخالفات والمتابعة الجيدة لعدم تكرارها مرة أخرى حفاظًا على حياة وأرواح المواطنين من حوادث الطرق.