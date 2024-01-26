الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية لتأمين نهائى إفريقيا لليد بين مصر والجزائر

عناصر التأمين
عناصر التأمين

أنهى رجال الأمن استعدادهم لـ تأمين مباراة مصر والجزائر على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد. 

وشكَّلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين المباراة التي تنطلق في السادسة مساء يوم السبت المقبل، حيث يتطلع منتخب مصر للحفاظ على لقبه الإفريقي والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية دخول الجماهير الاستاد، مع تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

ويطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الإفريقية التاسعة في تاريخه في ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام: 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.

رجال الامن نهائي أمم أفريقيا لكرة اليد استاد القاهرة الدولى مباراة مصر والجزائر تأمين لاعبي الفريقين

مواد متعلقة

ضبط شبكة بث قنوات مشفرة دون تصريح فى الغربية

تنمر عليهما وقتل أحدهما وأصاب الآخر.. ضبط المتهم فى شبرا الخيمة

تحرير 1265 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى

بالأعلام والزهور.. رجال الأمن يشاركون المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة الـ72 (صور)

عفو رئاسى عن 4187 نزيلًا من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات الشرطة

"الداخلية": تراجع الجرائم 13.9 % وكشف قضايا مخدرات بـ9 مليارات جنيه

ضبط 153 قطعة سلاح و329 قضية مخدرات وتنفيذ 85702 حكم خلال 24 ساعة

ضبط قضيتي تهريب بضائع ومخدرات.. و1835 مخالفة مرورية

الأكثر قراءة

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

عاجل.. وفاة العامرى فاروق نائب رئيس نادى الأهلى بعد صراع مع المرض

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

مصر في معرض الكتاب: أهلاً بكم في "أم الدينا"

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة