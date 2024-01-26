استعدادات أمنية لتأمين نهائى إفريقيا لليد بين مصر والجزائر

أنهى رجال الأمن استعدادهم لـ تأمين مباراة مصر والجزائر على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي في نهائي أمم إفريقيا لكرة اليد.

وشكَّلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقًا أمنية لتأمين المباراة التي تنطلق في السادسة مساء يوم السبت المقبل، حيث يتطلع منتخب مصر للحفاظ على لقبه الإفريقي والتأهل إلى أوليمبياد باريس 2024.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية دخول الجماهير الاستاد، مع تأمين لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم.

ويطمح منتخب مصر في التتويج بالنجمة الإفريقية التاسعة في تاريخه في ظل الفوز برصيد 8 ألقاب، أعوام: 1991، 1992، 2000، 2004، 2008، 2016، 2020، 2022، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة في 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر في أول نسختين أعوام 1974، 1976.