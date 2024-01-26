الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

احتفالًا بعيد الشرطة 72.. وزير الداخلية يؤدى صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة

وزير الداخلية وقيادات
وزير الداخلية وقيادات الدولة يؤدون صلاة الجمعة

أدى  وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة، فى إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72 بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وفضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وعددٍ من قادة وضباط الشرطة والقوات المسلحة.

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خطبة الجمعة عن الدفاع عن الأوطان بين الواجب العينى والكفائي

وقد ألقى الخطبة فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة- وزير الأوقاف حول "الدفاع عن الأوطان بين الواجب العيني والكفائي وعظم الجزاء" تحدث خلالها عن الدفاع عن الوطن كونه واجبًا شرعيًا ووطنيًا.

 واستشهد بآيات من القرآن الكريم والأحاديث النبوية، مؤكدًا فضيلته ما أسهمت به البطولات والتضحيات التى بذلها رجال الشرطة فداءً للوطن لدعم استقرار وأمن البلاد، مؤكدًا فضيلته أهمية ما تبذله وزارة الداخلية من جهود للتصدي للجريمة بشتى صورها، مما ساهم فى الحفاظ على استقرار وسلامة الوطن موجهًا التحية لشهداء الوطن الأبطال من رجال الشرطة والقوات المسلحة، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته والمصابين الذين ضحوا وما زالوا يضحون فى سبيل الوطن.

كما وجه التحية لأبناء الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة وأسرهم وجميع فئات المجتمع الذين يواصلون الجهد والعطاء والتضحية لأداء رسالتهم العظيمة فى الحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

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