"الداخلية" تواصل توزيع الهدايا والزهور على المواطنين بمناسبة عيد الشرطة

واصل رجال الشرطة لليوم الثاني مشاركة المواطنين الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بكل مديريات الأمن مشاركة ‏المواطنين الاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ‏ومستقلى السيارات بمختلف الشوارع والميادين.‏

كما قامت الوزارة بالاحتفال مع زوار المتحف المصرى بالقاهرة من المواطنين والسائحين من كل الدول من خلال قيام موسيقات الشرطة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية، والتى لاقت تفاعلًا إيجابيًا واستحسانا من الحضور، وإشادة بما تتمتع به البلاد من أمن واستقرار.

وفى هذه المناسبة، أعرب المواطنون عن خالص تقديرهم ‏لرجال الشرطة ودورهم في تحقيق رسالة الأمن، وتضحيات الشهداء الأبرار ‏لحفظ الوطن وصون مقدراته.