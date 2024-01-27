السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مسابقة "اختر هديتك" بجناح الأزهر تجذب رواد معرض الكتاب

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

انطلقت مسابقة جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي تحمل اسم «اختر هديتك»، والتي يحرص الأزهر الشريف على إجرائها كل عام بالمعرض لجذب الجمهور بطريقة مختلفة ومحببة، وذلك لنشر التوعية والتثقيف وإدخال السرور على قلوب الجمهور حتى لا يقتصر الجناح على بيع الكتب فقط.

جناح الأزهر الشريف 

ويطرح القائمون على مسابقة «اختر هديتك»، بعض الأسئلة عبر شاشة عرض ضخمة تفاعلية، يجيب عليها رواد المعرض لتشجيعهم على البحث والإجابة على الأسئلة الدينية والثقافية والتوعوية التي تناسب الكبار والصغار من زائري جناح الأزهر.

وجذبت المسابقة الجمهور بمختلف الفئات والأعمار من الجنسين، حيث تعمل على رسم البسمة على وجوه الزائرين وتنشر البهجة بين رواد معرض الكتاب، وتثري الجانب الثقافي والمعرفي لجمهور المعرض بمعلومات خفيفة جديدة.

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معرض الكتاب 

وتعتمد المسابقة في عرضها على الشاشة التفاعلية التي خصصها جناح الأزهر، لعرض المواد الوثائقية عن جهود الأزهر وشيخه الإمام الأكبر في مساعي السلام والعيش المشترك ومجابهة الفكر المتطرف، فضلًا عن عرض سير أعلام الأزهر القدامى.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بقاعة التراث رقم 4 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته ٥٥ للعام الثامن على التوالي بأركان متنوعة، مقدما العالم الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، شخصية الجناح لهذا العام.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بقاعة التراث رقم 4 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته ٥٥ للعام الثامن على التوالي بأركان متنوعة، مقدما العالم الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، شخصية الجناح لهذا العام.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بقاعة التراث رقم 4 في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في نسخته ٥٥ للعام الثامن على التوالي بأركان متنوعة، مقدما العالم الراحل الدكتور محمود حمدي زقزوق، شخصية الجناح لهذا العام.

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024
مسابقة جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بالمعرض الجناح الكتب الجمهور جناح الأزهر الشريف

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