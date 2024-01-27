السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وسط تفاعل جماهيرى.. فقرات فنية تدعم القضية الفلسطينية بجناح الأزهر (صور)

جناح الأزهر الشريف
جناح الأزهر الشريف

شهدت فعاليات اليوم الثالث في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، عروضا فنية وابتهالات وأناشيد مميزة قدمها براعم الأزهر الشريف من منطقة الجيزة الأزهرية، تدعو إلى حب الوطن وغرس قيمة الانتماء والولاء له في نفوسهم، والتعرف على القضية الفلسطينية بالإضافة لتقديم مجموعة متنوعة من الأناشيد والابتهالات الدينية التي تدعم القضية الفلسطينية.

حظت مشاركات أبناء الأزهر على تفاعل كبير من الجمهور، خاصة من الأطفال من رواد جناح الأزهر، وردد الأطفال الابتهالات والأناشيد في صوت جماعي وسط أجواء من الفرحة.

ويناقش الجناح اليوم في ندواته التثقيفية موضوعين مهمين هما" الدور التكاملي لمؤسسات الدولة" و"اللغة العربية.. ضرورة حياتية"، كما سيحتفي الجناح باليوم العالمي للطاقة النظيفة عبر تنظيم مجموعة من الورش والفعاليات التي تعزز مفهوم "البيئة الخضراء" وتشجع رواد المعرض على ضرورة الحفاظ على البيئة، بجانب الفعاليات اليومية بجميع الأركان.

وتهدف هذه الفعاليات والأنشطة المقدمة في جناح الأزهر الشريف، إلى غرس مفاهيم الانتماء والوطنية وتعريف النشء على الحق الفلسطيني، بالإضافة لتقديم رسالة سلام ومحبة، تعكس التلاحم والتكاتف الذي يميز مجتمعنا المسلم، وتعزز الوعي الديني والثقافي بين الجماهير، وتعمق المعرفة والفهم حول القضايا الأساسية انطلاقا من المنهج الوسطي والمعتدل للأزهر الشريف.

معرض الكتاب 2024

تأتي الدورة الحالية من معرض الكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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جناح الأزهر القضية الفلسطينية أبناء الأزهر معرض الكتاب 2024 الهيئة المصرية العامة للكتاب

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