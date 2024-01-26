الجمعة 26 يناير 2024
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الدين لله

أسامة الأزهري: الإدانة المبدئية من "العدل الدولية" لإسرائيل قرار تاريخي

جريدة الدستور

أشاد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف بقرار  المحكمة الجنائية الدولية - أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة- بوقف الحرب الإسرائيليَّة الشرسة التي تنفذها في قطاع غزة.

وقال "الأزهري" في بيان له، قرار تاريخي سيؤدي عند صدور القرارات النهائية إلى محاسبة تاريخية لإسرائيل عما ارتكبته من مجازر بحق الأشقاء الفلسطينيين، مشددا على ضرورة وضع حد لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

قرار المحكمة الجنائية الدولية ضمان للمساءلة وتحقيق للعدالة


وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن إسرائيل تقوم بتنفيذ أعمال إجرامية وإبادة جماعية، وقرار المحكمة الجنائية الدولية ضمان للمساءلة وتحقيق للعدالة وفقًا للقانون الدولي وشهادة تزلزل أعمدة الكيان الصهيوني.


وكانت محكمة العدل الدولية، قد قالت في بيانها، اليوم، إن 16 صوتًا مقابل صوت واحد فقط يؤيدون إلزام إسرائيل اتخاذ كل التدابير لمنع التحريض لارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، موضحة أنه على إسرائيل اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في القطاع.

غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه

وصرحت المحكمة بأن غزة أصبحت مكانًا للموت واليأس ولا يمكن العيش فيه، وأن الفلسطينيين يتعرضون للتهديدات اليومية، موضحة أن الشعب الفلسطيني يخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن سكان القطاع جزء أصيل من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضافت محكمة العدل الدولية، أنها على اطلاع كبير بالمأساة التي تشهدها غزة وأنها تُدين القتل المستمر في القطاع، مُضيفة، يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في قطاع غزة..

الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف الازهري

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