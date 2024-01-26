إقبال كثيف على ركن الفتوى بجناح الأزهر فى معرض الكتاب.. وهذه أبرز الأسئلة

شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المستفتين في يومه الثاني.

ويتوافد على ركن الفتوى مختلف الفئات العمرية والجنسيات المختلفة، على الاستفسار عن الفتاوى والتساؤلات المُلحة بالنسبة لهم، والحصول على النصائح والمشورة في مختلف الموضوعات والقضايا الدينية والعقائدية والاجتماعية وقضايا المواريث والزواج والأسرة والشباب والمرأة وكيفية التعامل مع الأبناء وطلاب المدارس والجامعات.

وقال المسئول على ركن الفتوى بالجناح، إن أهم التساؤلات التي تأتي من المستفتين، كأحكام الزكاة، والجمع والقصر في الصلاة، وأحكام العمرة، وفي المعاملات كانت التساؤلات الخاصة بالهبة والدين، والميراث وكيفية تقسيم التركة، وأحكام خاصة بالنساء كالطهارة، وأحكام الحيض والنفاس، وبعض الأسئلة للشباب والفتيات والأطفال في الشبهات، وضوابط الاختلاط بين الشباب والفتيات في الدراسة والعمل، كما أجاب ركن الفتوى عن تساؤلات حول ضوابط عمليات التجميل، وقطيعة الرحم.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

تفاصيل معرض الكتاب

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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