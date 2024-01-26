"حكايات من التراث" من أشهر إصدارات مجلة نور للأطفال بمعرض الكتاب

تشارك مجلة نور للأطفال الصادرة عن المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، للعام الثامن على التوالى، بركن الأطفال في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك إيمانًا من القائمين على مجلة نور بدور المجلة التعليمى والتثقيفى والترفيهى للأطفال والنشء وتبسيط المعلومة لديهم وتقديمها برسومات مميزة وجاذبة تسهل إيصال الفكرة من خلال إصدارات مختلفة ومتعددة فى كل المجالات التى تخص الأطفال واليافعين من سن 3 سنوات وحتى 18 سنة، وتتميز تلك الإصدارات بتنوعها.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشمل إصدارات مجلة نور كتاب "كليلة ودمنة"، ويقدم الكتاب ١٠ قصص للأطفال تُحكى على ألسنة الحيوانات بصياغة مناسبة ولغة مبسطة وشكل جديد، ويأتى الاهتمام بإصدار هذا الكتاب لأنه يعد من أشهر كتب القصص القديمة في العالم، التى نالت إعجاب الكبار والصغار، قام بتأليفها الكاتب الفارسي عبدالله بن المقفع، وتحتوي على الكثير من الأفكار الجميلة، والعبرة والحكمة، والذكاء والمتعة والإثارة، وهي كالتالي: الأصدقاء الثلاثة، براءة الذئب، البجعة الماكرة، سر الحياة الأفضل، كأنها لم تؤكل للتو، الابن الثالث، الحمامة المتوجة، شيرما وكيرما وميرما، الشجرة المظلومة، أريد أن أجرب حظي.

ومن ضمن الإصدارات الحديثة لسلسلة كتاب مجلة نور للأطفال كتاب "إجابات مميزة لسؤال ملح جدًا جدًا" يستهدف النشء من سن 6 - 9 سنوات، ويناقش الكتاب قدرة الأطفال على التساؤل والاستنتاج؛ التي تُعد من خطوات البحث العلمي.

ويسرد الكتاب قصة أصدقاء يتجمعون للعب، فتحلو الأوقات وتمضي الساعات، يمرحون ويفرحون، ثم يجلسون ويتسامرون، وبين جد وهزل يفرض التساؤل نفسه على عقولهم الكبيرة، فتعصف بهم الإجابات الكثيرة، ويتأرجحون ما بين يقين وحيرة.

معرض الكتاب

ومن أمثلة الأسئلة الواردة بالكتاب.. يا تُرى، مم يتكون القمر؟!، وكانت إجابات الأصدقاء: قرص حلاوة مولد كبير ومستدير، طبق أرز باللبن عملاق، كرة جولف انتفخت من كثرة الضرب بمضرب الجولف، قرص جبن رومي عملاق، وقبل أن يسود الصمت بينهم، دعاهم طارق للصعود لمناقشة هذا الحديث المهم، ورد على سؤالهم، موضحًا لهم أن القراءة هى أساس المعرفة، وأهدى لهم كتابًا مصورًا عن القمر.

فرح الأولاد بالكتاب كثيرًا، وفرحوا أكثر بالإجابة عن تساؤلهم، واتفقوا في طريق عودتهم لمنازلهم أن يتبادلوا الكتاب فيما بينهم، ليقرأه كل منهم، ويتناقشون فيه بعد ذلك، ولم يجدوا صعوبة في اتخاذ قرار حول من سيكون أول من يقرأ الكتاب؛ كانت صاحبة التساؤل.