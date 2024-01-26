الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال كبير على معرض الكتاب بعد ساعات الظهيرة (صور)

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا تاريخيًا غير مسبوق في ثاني أيامه، وذلك خلال ساعات الظهيرة اليوم الجمعة، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على المعرض وتزايدت الأعداد عقب صلاة الجمعة.

وتوافد آلاف المواطنين على ساحات المعرض الخارجية وعلى مختلف القاعات لزيارة الأجنحة وحضور حفلات التوقيع وغيرها من فعاليات المعرض.

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معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية. 

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب معرض القاهرة كتاب مملكة النرويج النرويج معرض الطفل

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