إقبال كبير على معرض الكتاب بعد ساعات الظهيرة (صور)

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب إقبالًا تاريخيًا غير مسبوق في ثاني أيامه، وذلك خلال ساعات الظهيرة اليوم الجمعة، حيث توافدت أعداد كبيرة من المواطنين على المعرض وتزايدت الأعداد عقب صلاة الجمعة.

وتوافد آلاف المواطنين على ساحات المعرض الخارجية وعلى مختلف القاعات لزيارة الأجنحة وحضور حفلات التوقيع وغيرها من فعاليات المعرض.

معرض القاهرة الدولى للكتاب

وتُقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج ضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

2b001c3e-d976-4847-a4a6-7469e4749e14

2de29b16-664c-4aa9-b137-1558ee370022

4bbf357e-306a-411c-9f8a-cb05a3c0e4ce

56fa246d-18ab-4e0b-9fee-ad877b93ef7c

71cd6b2f-fad1-4edd-86a5-0cc4a29646af

719f808d-910f-44ad-9785-9ce36f4d85dd (1)

719f808d-910f-44ad-9785-9ce36f4d85dd

abc855fe-28db-4bc8-994f-a79eb50150b9

b130d300-a9a3-4fe0-8ac8-f2da373991a9

b6843152-405a-4f56-b3ff-1ebf7faa660a

c559475f-5166-4eb4-b5db-df0c4d0b1600

d9e3a07d-cddb-442c-a0c9-9785bbac22c3

d64fbec4-e119-4798-866b-705e7cf2fb56