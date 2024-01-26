"دعوة للجنون".. مهندس معماري يخوض تجربة الكتابة بإصدارين داخل معرض الكتاب لأول مرة

بدأ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 هذا العام يحمل داخل أجنحته العديد من الكتب لكُتاب للمرة الأولى، ومن الكُتاب الذين يشاركون لأول مرة محمود فليفل، ورغم عمله كمهندس معماري إلا أن حلم الكتابة ظل يراوده لسنوات حتى استطاع تحقيقه هذا العام، إذ بدأ في كتابة القصص في الثامنة من عمره.

الرواية تتكون من سلسلة من 5 أجزاء بعنوان الحقيقة

وقال فليفل في تصريحات خاصة "للدستور":"هذا العام صدر لي كتابين داخل هذا الصرح العظيم معرض الكتاب وأشعر بالفخر والفرحة، وعن روايتي الأولى هى "القطاع 73 عن دار تنوين، والرواية تتكون من سلسلة من 5 أجزاء بعنوان الحقيقة ؛ تلك الحقيقة التي لن تعود حياتك كما كانت بعد أن تدركها أثناء حياتك بين طيات هذه الرواية التي ستجيب على العديد من تساؤلاتك وستطرح عليك أكثر.

وتابع الكاتب محمود فليفل، الغريب في الأمر أنك ستجد شخصيتك بين شخصياتها بل ستشعر بكل حدث من حولك وربما تشعر بأنك تود ألا تغادر هذه الحياة أبدا ؛ فمثلا دائما يشغل تفكيرنا أحداث النهاية وما هو شكل الأرض وكيف ستنتهي الحياة وتظهر أحداث تتفق الأديان تقريبا على وقوعها كيف سنواجه ذلك؛ ستكتشف أن المفتاح هو الماضي فتبدأ بالتفكير هل قامت حضارة متطورة في الماضي ماذا حدث لهم وكيف تم محو كل ذكراهم هل تلك هي نهايتنا ؟.

ستجد نفسك في طيات تلك الرواية ستعيش حزنها وفرحها الرومانسية والكوميديا والخيال والدراما لا شك أن لك نصيبا من شخصيتها وأحداثها لا تسألني كيف بل أرجو أن يخبرني القارئ بذلك فأنا حتى لا أعلم كيف كتبتها".

قصة في دقيقة

وتابع:"أما العمل الثاني فهو كتاب " قصة في دقيقة (دعوة للجنون)"؛ كل فصل فيه يحكي شيء مختلف تماما وكأنه عدة كتب في كتاب، ستزور فيه أماكن وأنحاء لم تخطر على بالك أبدا وتكتشف أنها كانت حولك دائما دون أن تشعر وتعيش قصص غريبة حقيقه في قلب الريف المصري.

وقال "فليفل" ستدور من مكان لمكان وستخوض معه ما لم تتخيل أن تخوضه في يوم من الأيام ؛ ومع كل قصة سيغمر القارئ إحساس مختلف من الحنين للضحك للحب للسعادة للغضب للخوف أحيانا مجموعة قصصية مختلفة.

واختتم، إنها حقا دعوة للجنون هذا الكتاب غريب فهو صالح لكل معتاد أو غير معتاد على القراءة، لأن كل قصة بداخله تستطيع أن تنغمس في أحداثها وتعيشها بنفسك وتنتهي منها خلال أقل من ٣ دقائق على الأكثر ؛ وتتنوع تلك القصص بين الرعب والرعب الكوميدي والفانتازيا والكوميديا السيريالية والخيال العلمي والرومانسية، في الواقع أعتقد ستختلف تجربته من شخص لأخر لكن الاكيد أنها ستكون رحلة ممتعة بعيده كل البعد عن الملل".