وزير الإسكان يتابع تنفيذ 2208 وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى ذى الطابع المميز بمدينة بدر

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروع الاسكان الاجتماعى ذى الطابع المميز، الجاري تنفيذه بمدينة بدر، بإجمالي 2208 وحدات سكنية، حيث أكد الوزير أهمية تنفيذ هذه الوحدات بأعلى جودة، والالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ الوحدات.

وأوضح المهندس رضوان محمد عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، أنه تفقد ومسئولو الجهاز، موقف تنفيذ الوحدات، يرافقهم مسئولو المشروع والشركات المنفذة للأعمال، وذلك في إطار الحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الإسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها.

وأشار المهندس رضوان عبدالرشيد، إلى أن إجمالي عدد العمارات 92 عمارة بها 2208 وحدات سكنية ووصلت نسبة تنفيذ العمارات إلى 88 %، وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق تمهيدًا لتنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بالمشروع، وأنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال منتصف العام الجاري.

ووجه المهندس رضوان عبدالرشيد، بدفع الأعمال بالمشروع، والتنبيه على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من التنفيذ بالشكل الذي يليق به وبكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة المقبلة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

إنشاء نادٍ رياضي بالمدينة يعد من أهم المشروعات الترفيهية

وفي سياق متصل، قام المهندس رضوان عبدالرشيد، بجولة تفقدية لمتابعة تقدم أعمال إنشاء نادٍ رياضي بالمدينة يعد من أهم المشروعات الترفيهية بالمدينة، للتأكد من سير الأعمال طبقًا للجدول الزمني المخطط للمشروع، موضحًا أنه جارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات لبعض المباني الداخلية والسور واختبارات حمامات السباحة.

وأعلن المهندس رضوان عبد الرشيد، أن النادي يعتبر أكبر مشروع ترفيهي بالمدينة، ويقع بمنطقة النوادي بمركز المدينة حيث تبلغ تكلفة المشروع حوالي 160 مليون جنيه، ويجري تنفيذه على مساحة ١٠٦ آلاف م٢، وبلغت نسبة التنفيذ ٩٠ %، ويحتوي النادي على عدد (٢) حمام سباحة أوليمبي كبير، وحمام سباحة أطفال، وملعبي كرة قدم قانونيين أوليمبيين مزودين بمدرجات مغطاة، وملعب خماسي، وملعبي تنس، وملعبين متعددي الأغراض، وصالة ألعاب دورين، ومسرح مكشوف، ومبنى اجتماعي 3 أدوار، ومركز تجاري، ومطاعم وكافيتريات، ومساحات خضراء متنوعة مزودة بجميع الأشجار والزهور.

وأشار المهندس رضوان محمد عبدالرشيد، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والزراعة، والمشًّايات من الخرسانة المطبوعة والإنترلوك، وجارٍ استكمال باقي الأعمال.