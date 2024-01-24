الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يشهد توقيع عقد إنشاء ميناء موهيلى بجزر القمر بـ60 مليون يورو

وزير الإسكان يشهد
وزير الإسكان يشهد توقيع عقد إنشاء ميناء موهيلي

زار الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دولة جزر القمر، وذلك في إطار العلاقات القوية التى تجمع الدولتين الشقيقتين، وخلال الزيارة شهد وزير الإسكان مراسم توقيع عقد إنشاء ميناء موهيلي بجزر القمر بقيمة ٦٠ مليون يورو.

ووقَّع العقد وزير البنية التحتية بجزر القمر، والمهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، وذلك بحضور وزراء المالية والاقتصاد والنقل والتخطيط، وأمين عام مجلس الوزراء بدولة جزر القمر.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع استقبل الرئيس غزالي عثماني، رئيس جزر القمر، الوفد المصري، وتناول اللقاء دعوة الرئيس للدولة المصرية للمشاركة في تحقيق رؤية جزر القمر ٢٠٣٠، وأبدى الرئيس سعادته بمشاركة الشركات المصرية فى المشروعات التنموية بجزر القمر، وعبَّر عن إعجابه بالتجربة المصرية فى مجال التشييد والتنمية.

وأعرب الدكتور عاصم الجزار، خلال اللقاء، عن سعادته البالغة بتلك الزيارة لإحدى الدول الشقيقة، وأكد استعداد الدولة المصرية للمشاركة فى تخطيط وتنفيذ المشروعات القومية بجزر القمر، ونقل الخبرات للأشقاء.

عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية دولة جزر القمر المجتمعات العمرانية

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