نائب وزير الإسكان يناقش تحسين أداء محطات مياه الشرب والصرف الصحي

اجتمع الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع ممثلي شركة المقاولون العرب، وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في نظم التحكم الحديثة التي تستخدم في تحسين جودة تشغيل محطات تنقية مياه الشرب، ومعالجة الصرف الصحي، بهدف مناقشة أحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة في ذلك المجال ودراسة تطبيقها في مصر، وذلك بحضور ممثلى وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.

يأتي الاجتماع في إطار خطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان، لتحسين جودة تشغيل محطات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، الاجتماع بالترحيب بالحضور، معربًا عن مدى اهتمام الوزارة وقطاع المرافق بتحسين النظم التشغيلية للمحطات القائمة، للاستفادة من الأصول وضمان استدامة تقديم الخدمات وتوفير الطاقة باستخدام أحدث نظم التحكم والمراقبة والتشغيل.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، موقف محطات معالجة الصرف الصحي القائمة في مصر، وتنوع التكنولوجيات المستخدمة في تلك المحطات على مستوى الجمهورية.

وخلال الاجتماع، تقدم ممثلو شركة المقاولون العرب للمرافق، وشركة القطاع الخاص، بعرض تقديمي عن خبرة التحالف في تنفيذ وإدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي القائمة بأحدث النظم التشغيلية والتحكم والمراقبة داخل مصر وخارجها، كما استعرضوا المشروعات الجاري تنفيذها والنتائج المرجوة منها من توفير جزء كبير في استهلاك الطاقة.

وناقش الدكتور سيد إسماعيل، ممثلى التحالف في آلية عمل وتشغيل منظومة التحكم وإمكانية ربط تلك التكنولوجيات الحديثة بالمحطات القائمة في مصر، وفرص تنفيذها في المشروعات المخطط تنفيذها مستقبلا، مؤكدًا على ضرورة العمل على تصنيع كافة المهمات التي تستخدم في تشغيل تلك المنظومة محليًا وإعداد دراسات الجدوى بالاستعانة بالجهات التصنيعية المحلية المتخصصة، مثل الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بهدف ضمان استدامة تقديم الخدمات واستمرار استخدامها.

وفي ختام الاجتماع، وجه نائب وزير الإسكان، ممثلي التحالف إلى ضرورة التنسيق لعقد ورشة عمل موسعة بحضور الجهات التشغيلية والتنفيذية التابعة للوزارة والاستشاريين المختصين بهدف عرض المنظومة وأهدافها ومزاياها ودراسة إمكانية الاستفادة منها في المحطات القائمة أو المخطط تنفيذها مستقبلا.