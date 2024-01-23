الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يُهنئ وزير الداخلية بعيد الشرطة

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 72، الذي يوافق يوم 25 يناير.

وبهذه المناسبة التاريخية، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لوزير الداخلية ولهيئة الشرطة من ضباط وجنود، مؤكدًا أنها ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري العظيم بأبنائه من رجال الشرطة البواسل، الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني؛ من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، ولمصرنا الغالية العزة والكرامة والاستقرار.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية محمود توفيق وزير الداخلية عيد الشرطة

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