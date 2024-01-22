انقطاع المياه 12 ساعة عن مدينة سمسطا وقريتى الشنطور ومازورا غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مدينة سمسطا وقريتي الشنطور ومازورا بمركز سمسطا، غدًا الإثنين الموافق ٢٠٢٤/١/٢٢ من الساعة ١٠ صباحًا وحتي الساعة ١٠ مساءً لمدة ١٢ ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع نظرًا لوجود أعمال إحلال وتجديد بالخزان الأرضي بمحطة مياه الشيخ عابد بمركز سمسطا.

وناشدت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥، من أي تليفون أرضي أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.