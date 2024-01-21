وزير الإسكان يتابع أعمال مشروع سد جوليوس نيريرى بتنزانيا

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، د.دوتو بيتيكو، نائب رئيس الوزراء، وزير الطاقة التنزاني، لمتابعة تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة جوليوس نيريري الكهرومائية، الذى يُنفذه التحالف المصرى لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك" على نهر روفيجي بدولة تنزانيا.

جاء ذلك بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، رئيس لجنة متابعة المشروع وأحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب وأحمد السويدى، الرئيس التنفيذى لشركة السويدي إلكتريك، ومسئولى التحالف المصري المنفذ للمشروع.

وهنأ الجزار وزير الطاقة التنزاني بتوليد الكهرباء لأول مرة من وحدات المشروع، وذلك بعد اكتمال التركيبات الميكانيكية والكهربائية لأول وحدة توليد في المشروع، ونجاح اختباراتها بالكامل، بما سمح لأول مرة بفتح صمام المياه الرئيسي على التوربينة رقم (9)، حيث اتخذت المياه مسارها عبر مراحل التوربينة بنجاح حتى الخروج إلى النهر ودارت التوربينة بقوة المياه لأول مرة، ووصلت بنجاح للسرعة التشغيلية ميكانيكيًا (150 لفة/ دقيقة) كما حققت تردد الشبكة كهربيًا (50 هرتز).

واستعرض وزير الإسكان ونائب رئيس الوزراء التنزاني تقدم الأعمال بمشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" الكهرومائية حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 96 %، والنسبة المتبقية من الأعمال في أغلبها استكمال لتركيب التوربينات المائية واختباراتها، حيث تم الإنتهاء من جميع مكونات المشروع الأخرى تقريبًا، وذلك يشمل السد الرئيسي والسدود الفرعية، والكوبري الرئيسي، وقرية كاملة لإعاشة العاملين في المشروع، وشبكة الطرق الداخلية، وغيرها من المكونات.

كما تناول الدكتور عاصم الجزار، والدكتور دوتو بيتيكو، جهود التحالف المصري لشركتي "المقاولون العرب" و"السويدى إليكتريك"، المنفذ للمشروع، في نقل الخبرات، وتدريب المهندسين والفنيين التنزانيين، وكذا مبادرات التحالف لتنمية وتطوير المناطق المتصلة بالمشروع، وذلك في إطار العلاقات القوية التي تربط بين مصر وتنزانيا حكومة وشعبًا.

أكد الجزار اهتمام الرئيس السيسى بالمشروع الضخم الذى يحقق آمال الأشقاء التنزانيين فى التنمية، وتوجيهاته المستمرة لمسئولى التحالف أن تكون جودة التنفيذ على أجندة الأولويات.