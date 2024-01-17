وزير الإسكان يستعرض حجم الإقبال على الأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة خلال عام 2023



استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حجم الاقبال على الأنشطة المختلفة (عمراني - صناعي - تجارى - ترفيهي - تعليمى - صحى - زراعى - غيرها) بالمدن الجديدة خلال عام 2023، وفقًا للآليات المتنوعة التي أتاحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمستثمرين والمواطنين للحصول على الأراضى بمختلف الأنشطة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن عام 2023 شهد ارتفاعًا كبيرًا من المستثمرين للحصول على قطع الأراضى بمختلف الأنشطة فى جميع المدن الجديدة، موضحًا أن إجمالى عدد طلبات الاستثمار خلال العام المنصرم بلغت 4450 طلبا على 2415 فرصة استثمارية، بخلاف مبيعات مشروعى "بيت الوطن" للمصريين بالخارج، و"مسكن"، بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن زيادة حجم الإقبال على الفرص الاستثمارية بمختلف الأنشطة بجميع المدن الجديدة، يعد دليلا على نجاح توجه الدولة، ممثلة في وزارة الإسكان، لتنمية المدن الجديدة، التى تسهم فى استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل، وتحقيق جودة الحياة للمواطن المصري، مستشهدا بزيادة حجم الإقبال على الفرص الاستثمارية بمدينة بدر، وهذا يعتبر أحد الآثار الإيجابية المباشرة لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وما حققه من عامل جذب للاستثمارات بقطاع شرق القاهرة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن حجم المبيعات التى تم تحقيقها خلال عام 2023 طبقًا لآلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، تخطى 3 أضعاف النسبة المستهدفة، وفى بعض المدن زاد حجم الطلبات المقدمة لتخصيص الفرص الاستثمارية بالدولار عن حجم الطلبات المقدمة بالجنيه المصرى، ومنها مدن (دمياط الجديدة - القاهرة الجديدة - بدر - العبور - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - برج العرب الجديدة -....).

وأضاف المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الطلبات على الأراضى بالأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة خلال عام 2023، توزعت كما يلى، 2219 طلبا للأنشطة التجارية فى 30 مدينة، و1334 طلبا للأنشطة الصناعية فى 26 مدينة، و372 طلبا للأنشطة العمرانية فى 25 مدينة، و203 طلبات للأنشطة الترفيهية في 18 مدينة، و96 طلبا للأنشطة التعليمية في 22 مدينة، و87 طلبا للأنشطة الصحية فى 17 مدينة، و23 طلبا للأنشطة الزراعية فى 3 مدن، و115 طلبا بمقابل الانتفاع فى 17 مدينة.

وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن آلية التخصيص بناءً على الطلب تواصل نجاحها، حيث شهدت مدن (القاهرة الجديدة - دمياط الجديدة - العبور - بدر - حدائق أكتوبر - 6 أكتوبر -.....) إقبالا متزايدًا للحصول على الأراضى طبقًا للآلية، بجانب ظهور إقبال على بعض مدن الجيل الرابع مثل (سفنكس الجديدة - توشكى - ناصر الجديدة - غرب قنا الجديدة - بورسعيد الجديدة - الفشن الجديدة - السويس الجديدة -.....).

